Украинские беженцы в Британии смогут продлить статус временного убежища: как это сделать

Изначально для украинских беженцев были введены особые категории виз со сроком действия три года. Первые такие визы были выданы в марте 2022 года и соответственно истекают в марте 2025-го. Они позволяют беженцам работать в Соединенном Королевстве, а также дают им доступ к образованию, здравоохранению и социальным льготам.

Теперь граждане Украины, получившие право убежища в соответствии с программами "Дома для Украины" и "Украинская семейная программа", смогут подавать заявления на продление визы на 18 месяцев за три месяца до истечения срока ее действия.

Также сообщается, что на продление будут иметь право и те, кто получил убежище в стране вне этих схем. С момента запуска программ для украинцев Британия предоставила убежище более чем 283 тысяч человек, многие из которых были размещены в британских семьях.

Украинские беженцы в Британии

Ранее сообщалось, что украинских беженцев в Британии удивляет недостаток стоматологов в стране и сложность получить лечение зубов. Об этом говорится в исследовании Бирмингемского университета. Потому из-за недоступности стоматологических услуг украинцы лечат зубы во время посещения Украины.

Кроме того, мы рассказывали, как украинские беженцы могут получить образование в Британии и сколько оно стоит.

Также ранее мы рассказывали о том, как изменились выплаты украинским беженцам в Европе в 2024 году.