Українські бійці знищили два ворожих безпілотники над Бахмутом

У четвер, 19 січня, українські бійці збили два ворожих безпілотники, які літали над Бахмутом у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"На одній з бойових позицій в районі Бахмута прикордонники помітили два ворожих безпілотники, що вели розвідку позицій Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові збили ці два безпілотники.

"Влучними пострілами зі стрілецької зброї цілі було знищено", - додали у ДПСУ.