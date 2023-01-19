Українські бійці знищили два ворожих безпілотники над Бахмутом

У четвер, 19 січня, українські бійці збили два ворожих безпілотники, які літали над Бахмутом у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"На одній з бойових позицій в районі Бахмута прикордонники помітили два ворожих безпілотники, що вели розвідку позицій Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військові збили ці два безпілотники.
"Влучними пострілами зі стрілецької зброї цілі було знищено", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, що прикордонники відбили ворожий штурм під Бахмутом та ліквідували 11 окупантів.
Російські військові намагалися прорватися до Бахмута, але прикордонники зупинили атаку, 5 росіян було вбито, ще 7 поранено.
До цього повідомлялось, що за даними американської розвідки російська армія не має повного контролю над Бахмутом та Соледаром - там досі точаться важкі бої.
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