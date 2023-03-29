Українські бійці знищили човен російської ДРГ у районі Дніпровських островів

Сили оборони на півдні знищили російський моторний човен. Його окупанти намагалися використати для переміщення своєї диверсійної групи між Дніпровськими островами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

У командуванні зазначають, що обстановка в їх зоні відповідальності залишається стабільно складною, але контрольованою.

"Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами - демілітарізація 12 рашистів, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами", - йдеться в повідомленні.

Також українським бійцям знищити російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" та багатоцільовий тягач для артустановок.

Нагадаємо, як нещодавно розповідали в Силах оборони, окупаційні війська на півдні та засіли глибоко в обороні.

Також ми писали, що ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів.

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