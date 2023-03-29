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Украинские бойцы уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов

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Среда 29 марта 2023 15:12
Украинские бойцы уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов Фото: украинские бойцы уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Силы обороны на юге уничтожили российскую моторную лодку. Ее оккупанты пытались использовать для перемещения своей диверсионной группы между Днепровскими островами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

В командовании отмечают, что ситуация в их зоне ответственности остается стабильно сложной, но контролируемой.

"Результат выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями - демилитаризация 12 рашистов, очередной моторной лодки, которую оккупанты пытались использовать для перемещения ДРГ между Днепровскими островами", - говорится в сообщении.

Также украинским бойцам уничтожить российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" и многоцелевой тягач для артустановок.

Напомним, как недавно рассказывали в Силах обороны, оккупационные войска на юге и засели глубоко в обороне.

Также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику оккупантов.

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