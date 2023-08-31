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Українські бійці відбили атаки ворога та наступають на двох напрямках

Фото: українські бійці просуваються на двох напрямках (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Мелітопольський напрямок

За словами речника, на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка у Запорізькій області наші військові мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Також захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

скриншот deepstatemap.live

Бахмут

На Бахмутському напрямку Сили оборони також продовжують вести наступальні дії. ЗСУ просуваються південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

скриншот deepstatemap.live

Спроби окупантів

Як зазначив Ковальов, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - сказав речник.

Також ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Загарбники намагалися штурмувати поблизу населених пунктів Новоєгорівка та Білогорівка Луганської області, а також у районі Кліщіївки й Курдюмівки Донецької області.

На вказаних напрямках тривають важкі бої. За добу відбулося 40 бойових зіткнень.

скриншот deepstatemap.live

Україна продовжує контрнаступ

Нагадаємо, цього літа наші захисники розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці деокупували населений пункт Роботине у Запорізькій області.

Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там теж є успіхи.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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