Українські бійці розбили штурмову колону РФ на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили наступ російських окупантів, які намагалися прорвати оборону за допомогою бронетехніки.

Ворог задіяв колону бронемашин для доставки особового складу на передові позиції, однак ця спроба була зірвана силами оборони.

Українські артилеристи та оператори FPV-дронів завдали влучні удари по техніці противника. Унаслідок цього частина бронемашин була знищена, а інші - виведені з ладу.

Крім того, залишки штурмових груп, які намагалися відступити, також потрапили під удари безпілотників і артилерії.

Спроба прориву провалилася, а позиції українських захисників залишилися непорушними. Ворог не зміг досягти успіху, а тактична ситуація на цьому напрямку залишилася під контролем Сил оборони України.