Окупанти накопичують сили в центрі Торецька й звідти проводять штурми, - ОТУ "Луганськ"

Російські окупанти накопичують сили в центрі Торецька. Звідти загарбники намагаються проводити штурми в напрямку шахти Торецька-Центральна, а також по центру міста в район стадіону "Авангард".

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів в ефірі телемарафону.

"В Торецьку спостерігається активне накопичення ворога в центральній частині міста. Потім ворог намагається здійснювати штурмові дії в напрямку шахти Торецька-Центральна, а також по центру міста в район стадіону "Авангард", - розповів Запорожець.

За його словами, ворог постійно переміщується, використовує для схованок будь-яку забудову та основна задача ЗСУ - знищити його якраз під час таких переміщень.

"Під час переміщень ворог зазнає втрат, тому що від центру міста всі штурмові дії відбуваються десь під наглядом БПЛА, десь супровід йде до якихось локацій під наглядом БПЛА. Ворог не завжди розуміє, де він знаходиться, тому такі штурмові дії безпосередньо з застосуванням безпілотної складової відбуваються", - зазначив речник.

Він також розповів, що за добу ворог здійснив 35 штурмів в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", найбільше - на Торецькому напрямку.

"За минулу добу відбулося 35 штурмових дій противника в нашій оперативній зоні. Найбільша активність щодо штурмових дій зберігається на Торецькому напрямку, а найбільша артилерійська активність - це 100 + обстрілів протягом останнього періоду зберігається на Краматорському напрямку", - додав Запорожець.