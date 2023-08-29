Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку, - генерал

Контрнаступ українських військ на Таврійському напрямку продовжується. ЗСУ знову відкинули ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського в Telegram.

"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо", - написав генерал.

Українські артилеристи за добу виконали 1200 завдань на Таврійському напрямку. Сили оборони ліквідували 327 окупантів, з них 91 - безповоротні втрати, 235 - поранені, ще одного окупанта ЗСУ взяли у полон.

Також воїни знищили 34 одиниці ворожої техніки:

4 танки;

8 ББМ та РСЗВ;

3 артилерійські системи та міномети;

16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також Сили оборони знищили два склади з боєприпасами та три пукнта управління загарбників.

Варто зазначити, що Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Запорізької області до Авдіївки (Донецька область).

Наступ на півдні України

Цього літа наші захисники активізували наступальні дії на півдні та південному-сходу України. Активні бої тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Нещодавно українські бійці звільнили населений пункт Роботине на Мелітопольському напрямку. Як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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