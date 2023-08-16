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Українські бійці показали кадри звільнення Урожайного

Фото: українські бійці показали кадри звільнення Урожайного (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського показали кадри звільнення Урожайного Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

"Урожайне звільнено! Військові 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами 38-ї окремої бригади морської піхоти в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт", - йдеться в дописі під відео.

Звільнення Урожайного

Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах", - написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

При цьому вона зазначила, що наступальні дії тривають.

Пізніше звільнення Урожайного підтвердили й в Генштабі ЗСУ.

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