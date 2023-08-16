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Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного

Фото: украинские бойцы показали кадры увольнения Урожайного (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показали кадры освобождения Урожайного Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

"Урожайное освобождено! Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38-й отдельной бригады морской пехоты в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт", - говорится в сообщении под видео.

Освобождение Урожайного

Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, расположенный неподалеку от Старомайорского Донецкой области.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

При этом она отменила, что наступательные действия продолжаются.

Позднее освобождение Урожайного подтвердили и в Генштабе ВСУ.

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Донецкая областьВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ