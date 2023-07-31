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Українські бійці отримали від "Сталевого фронту" чергову партію дронив, БПЛА та броньованих авто

Фото: українські бійці отримали від "Сталевого фронту" дрони, БПЛА та броньовані авто прес-слжуба)
Автор: Артем Горовенко

Бійці прикордонної служби отримали в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" 20 БПЛА "Валькірія" для далекої розвідки, 40 дронів Mavic 3 - для розвідки і коригування артилерії, ще 100 дронів спеціального призначення та 3 броньовані буси. Загальна вартість техніки - 16 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

"Якщо коротко, то завдяки "Сталевому фронту Ахметова" ми отримали автомобілі, які дозволяють мобільним групам застосовувати ці типи безпілотних комплексів - "Валькірії", "Мавік 3". Вони спільно можуть здійснювати дорозвідку, коригування, і інші воєнні задачі", - пояснює представник адміністрації Державної прикордонної служби, старший лейтенант Дмитро Петренко.

За його словами, екіпажі, які працюватимуть з комплексами, вже готуються, тож зовсім скоро завдяки переданій техніці противники отримуватимуть все більше уражень. У компанії Метінвест обіцяють, що передадуть ще більше таких БПЛА.

"Валькірія" - це комплекс для виявлення ворога, мавік - це очі. Ми отримуємо від військових дуже позитивні відгуки. Тому зараз ми будемо закуповувати для армії ще одну велику партію безпілотників", - розповідає керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Він також уточнив, що компанія привезла бійцям вже близько 30 броньованих автомобілів – передусім інкасаторські буси різного класу, які закуповуються в Європі: такі авто потрібні бійцям і для евакуації, і для того, щоб заїжджати на нуль для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" спрямував вже 2 млрд грн на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту". Окрім військової оптики, українське військо отримало вже понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.

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