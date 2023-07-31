Українські бійці отримали від "Сталевого фронту" чергову партію дронив, БПЛА та броньованих авто

"Якщо коротко, то завдяки "Сталевому фронту Ахметова" ми отримали автомобілі, які дозволяють мобільним групам застосовувати ці типи безпілотних комплексів - "Валькірії", "Мавік 3". Вони спільно можуть здійснювати дорозвідку, коригування, і інші воєнні задачі", - пояснює представник адміністрації Державної прикордонної служби, старший лейтенант Дмитро Петренко.

За його словами, екіпажі, які працюватимуть з комплексами, вже готуються, тож зовсім скоро завдяки переданій техніці противники отримуватимуть все більше уражень. У компанії Метінвест обіцяють, що передадуть ще більше таких БПЛА.

"Валькірія" - це комплекс для виявлення ворога, мавік - це очі. Ми отримуємо від військових дуже позитивні відгуки. Тому зараз ми будемо закуповувати для армії ще одну велику партію безпілотників", - розповідає керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Він також уточнив, що компанія привезла бійцям вже близько 30 броньованих автомобілів – передусім інкасаторські буси різного класу, які закуповуються в Європі: такі авто потрібні бійцям і для евакуації, і для того, щоб заїжджати на нуль для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" спрямував вже 2 млрд грн на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту". Окрім військової оптики, українське військо отримало вже понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.