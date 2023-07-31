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Украинские бойцы получили от "Стального фронта" очередную партию дронов, БПЛА и бронированных авто

Фото: украинские бойцы получили от "Стального фронта" дроны, БПЛА и бронированные авто пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бойцы пограничной службы получили в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" 20 БПЛА "Валькирия" для дальней разведки, 40 дронов Mavic 3 - для разведки и корректировки артиллерии, еще 100 дронов специального назначения и 3 бронированных буса. Общая стоимость техники - 16 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

"Если коротко, то благодаря "Стальной фронт Ахметова" мы получили автомобили, которые позволяют мобильным группам применять эти типы беспилотных комплексов - "Валькирии", "Мавик 3". Они совместно могут осуществлять доразведку, корректировку, и другие военные задачи", - объясняет представитель администрации Государственной пограничной службы, старший лейтенант Дмитрий Петренко.

По его словам, экипажи, которые будут работать с комплексами, уже готовятся, поэтому совсем скоро благодаря переданной технике противники будут получать все большее впечатление. В компании Метинвест обещают, что передадут еще больше таких БПЛА.

"Валькирия" - это комплекс для обнаружения врага, говорящий - это глаза. Мы получаем от военных очень положительные отзывы. Поэтому сейчас мы будем закупать для армии еще одну крупную партию беспилотников", - рассказывает руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Он также уточнил, что компания привезла бойцам уже около 30 бронированных автомобилей - прежде всего закупаемые в Европе инкассаторские бусы разного класса: такие авто нужны бойцам и для эвакуации, и для того, чтобы заезжать на ноль для выполнения боевых задач.

Напомним, с начала войны "Метинвест" направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Кроме военной оптики, украинское войско получило уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.

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