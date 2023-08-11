Українські бійці мають успіхи на Запорізькому напрямку, - Кузьмін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командувача ОСУВ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергія Кузьміна в ефірі телемарафону.

За його словами, на Запорізькому напрямку триває наступальна операція Сил оборони України. Бійці поступово нищать ворога, звільняючи українські села і міста.

"Крок за кроком рухаємося ми вперед. На сьогодні є певні успіхи, але про них говорити ще трошки зарано, тому що триває наступальна операція", - розповів Кузьмін.

Він також зазначив, що "ворог скаженіє тому, що він відчуває, що втрачає свою силу і міць".

"Відчуває, що ми рухаємося вперед і перемагаємо на полі бою, а також не даємо йому жодних шансів", - додав заступник командувача.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Всього протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Водночас, як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються закріпитись поблизу Урожайного, а росіяни продовжують активно атакувати на Куп'янському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 11 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252780 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 15 ББМ та артсистем.