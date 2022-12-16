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Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів, - Генштаб

Фото: українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку війни втрати Росії становили 97 270 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків - 2980 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 5952 (+6) од.,
  • артилерійських систем - 1946 (+3) од.,
  • РСЗВ - 410 (+4) од.,
  • засоби ППО - 211 (+0) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од.,
  • спеціальна техніка - 172 (+0).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони завдали ударів по противнику, понад 180 росіян отримали поранення. У місті окупанти використовують мобільні крематорії.

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