Українські бійці з HIMARS знищили російський ЗРК "Оса" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

Як повідомляється, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО, не зважаючи на погану видимість, виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", що його противник застосовував проти українських військ.

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України.

Внаслідок вогневого ураження зенітно-ракетний комплекс росіян було знищено вщент.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 16 січня становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 372 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 ББМ, 33 автомобілі противника, 30 артсистем та 24 танки.