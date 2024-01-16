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Украинские бойцы из HIMARS уничтожили российский ЗРК "Оса" (видео)

Украина, Вторник 16 января 2024 08:20
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Украинские бойцы из HIMARS уничтожили российский ЗРК "Оса" (видео) Фото: ЗРК "Оса" (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские воины из HIMARS уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на Южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

Как сообщается, во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО, несмотря на плохую видимость, обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Оса", который противник применял против украинских войск.

Операторы ССО скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.

В результате огневого поражения зенитно-ракетный комплекс россиян был уничтожен до основания.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника 16 января составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 ББМ, 33 автомобиля противника, 30 артсистем и 24 танка.

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