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Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон

Фото: речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові будуть проходити навчання, поки США підготують обіцяні танки Abrams до відправки на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

Він пояснив, що 31 танк, який США відправлять у Німеччину на навчальний полігон, буде призначений лише для тренувань. Ці бойові машини не потраплять на фронт.

За словами речника Пентагону, для ЗСУ готують танки з українською специфікацією, вони будуть використовуватися у реальних боях. Поки США готують Abrams для відправки, українські танкісти будуть проходити навчання.

"Навчання проходитиме в Німеччині, для його проведення використовуються різні засоби, 31 навчальний танк буде надано українському персоналу, щоб вони знову могли тренуватися так, начебто збираються воювати", - заявив американський генерал.

Як повідомлялося, у Пентагоні запевнили, що танки Abrams надійдуть в Україну до кінця року.

Також найближчими тижнями на полігон Графенвер у Німеччині розпочнуться навчання українських бійців на американських танках Abrams.

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