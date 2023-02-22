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Українські бійці у Британії опановують навички позиційної війни (відео)

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Британія, Середа 22 лютого 2023 19:40
Українські бійці у Британії опановують навички позиційної війни (відео) Фото: Українські бійці у Британії опановують навички позиційної війни (facebook com MinistryofDefence UA )
Автор: Дмитро Браславський

Військові Збройних сил України опановують навички позиційної війни у Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони Британії.

"На півночі Великобританії новобранці ЗСУ опановують навички позиційної війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці навчання проводять представники Британії та ще дев'яти міжнародних партнерів.

"Гарантуємо, що Україна зможе протистояти російській агресії та деокупує свою територію", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, що близько 70 австралійських військових найближчими днями вирушать до Великобританії для навчання українських військовослужбовців.

Українські військові на навчаннях у Великій Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні.

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