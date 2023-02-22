Украинские бойцы в Британии овладевают навыками позиционной войны (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Великобритании.

"Гарантируем, что Украина сможет противостоять российской агрессии и деоккупирует свою территорию", - добавили в Минобороны.

Эти учения проводят представители Британии и еще девяти международных партнеров.

"На севере Великобритании новобранцы ВСУ овладевают навыками позиционной войны", - говорится в сообщении.

Напомним, что около 70 австралийских военных в ближайшие дни отправятся в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

Украинские военные на учениях в Великобритании отрабатывают действия в наступлении и обороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.