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Украинские банки Украины получили рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Украина, Пятница 21 июня 2024 08:23
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Украинские банки Украины получили рекордную прибыль: сколько заработали с начала года Фото: банки Украины показали прибыль 68 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-май 2024 года составила 67,968 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период пришлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-май 2024 года выросли на 19,0% до 204,534 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 23,3% до 143,195 млрд гривен.

Украинские банки Украины получили рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Расходы выросли на 15,6% до 136,566 млрд гривен. Банки сократили отчисления в резервы под будущие убытки на -2,054 млрд гривен.

Украинские банки Украины получили рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Как заявил НБУ в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 года, устойчивая доходность способствует постоянному наращиванию капитала банками. Это дает НБУ возможность в дальнейшем внедрять европейские регуляторные требования.

До конца года капитал банков должен полностью покрывать кредитные, рыночные и операционные риски в соответствии с европейскими требованиями.

Напомним, банки Украины за весь 2023 года получили 83,2 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг по прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.

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