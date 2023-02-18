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Українські банки за рік скоротили кожне п’яте відділення та близько 5 тисяч банкоматів

Фото: банки скоротили за 2022 рік 20% відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За 2022 рік українські банки скоротили кожне п’яте відділення. Переважно скорочувалися відділення та персонал у регіонах, де велися чи наразі відбуваються активні бойові дії, а отже, попит на банківські послуги нижчий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (IV квартал 2022 року).

За даними, НБУ, найбільше скорочення відбулося у Харківській і Донецькій областях, у Києві та Херсонській області.

У ІV кварталі, попри обстріли об’єктів енергетики, постійно працювали понад дві третини відділень банків. Фінустанови надалі відновлювали роботу мережі у звільнених регіонах.

Кількість банкоматів зменшилася у 2022 році. Переважно через війну, відбулося скорочення платіжної інфраструктури (програмно-технічних комплексів самообслуговування та платіжних терміналів) на 16% - з 33,6 тисяч до 28,3 тисяч.

Мережа POS-терміналів за 2022 рік скоротилася з 439 тисяч до 368 тисяч.

Кількість активних платіжних карток за рік залишилася незмінною - 46,3 млн.

Станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1349 (на 20,2%).

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