Українські банки за рік скоротили кожне п’яте відділення та близько 5 тисяч банкоматів

За 2022 рік українські банки скоротили кожне п’яте відділення. Переважно скорочувалися відділення та персонал у регіонах, де велися чи наразі відбуваються активні бойові дії, а отже, попит на банківські послуги нижчий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (IV квартал 2022 року).

За даними, НБУ, найбільше скорочення відбулося у Харківській і Донецькій областях, у Києві та Херсонській області.

У ІV кварталі, попри обстріли об’єктів енергетики, постійно працювали понад дві третини відділень банків. Фінустанови надалі відновлювали роботу мережі у звільнених регіонах.

Кількість банкоматів зменшилася у 2022 році. Переважно через війну, відбулося скорочення платіжної інфраструктури (програмно-технічних комплексів самообслуговування та платіжних терміналів) на 16% - з 33,6 тисяч до 28,3 тисяч.

Мережа POS-терміналів за 2022 рік скоротилася з 439 тисяч до 368 тисяч.

Кількість активних платіжних карток за рік залишилася незмінною - 46,3 млн.