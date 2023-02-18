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Украинские банки за год сократили каждое пятое отделение и около 5 тысяч банкоматов

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 11:10
Украинские банки за год сократили каждое пятое отделение и около 5 тысяч банкоматов Фото: банки сократили за 2022 год 20% отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За 2022 украинские банки сократили каждое пятое отделение. Преимущественно сокращались отделения и персонал в регионах, где велись или происходят активные боевые действия, а значит, спрос на банковские услуги ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (IV квартал 2022 года).

По данным НБУ, наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, в Киеве и Херсонской области.

Украинские банки за год сократили каждое пятое отделение и около 5 тысяч банкоматов

В IV квартале, несмотря на обстрелы объектов энергетики, постоянно работали более двух третей отделений банков. Финучреждения в дальнейшем возобновляли работу сети в освобожденных регионах.

Украинские банки за год сократили каждое пятое отделение и около 5 тысяч банкоматов

Количество банкоматов уменьшилось в 2022 году. Преимущественно из-за войні произошло сокращение платежной инфраструктуры (программно-технических комплексов самообслуживания и платежных терминалов) на 16% - с 33,6 тысяч до 28,3 тысяч.

Украинские банки за год сократили каждое пятое отделение и около 5 тысяч банкоматов

Сеть POS-терминалов за 2022 год сократилась с 439 тысяч до 368 тысяч.

Украинские банки за год сократили каждое пятое отделение и около 5 тысяч банкоматов

Количество активных платежных карт за год осталось неизменным - 46,3 млн.

Украинские банки за год сократили каждое пятое отделение и около 5 тысяч банкоматов

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их количество сократилось на 1349 (на 20,2%).

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