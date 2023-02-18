Украинские банки за год сократили каждое пятое отделение и около 5 тысяч банкоматов

За 2022 украинские банки сократили каждое пятое отделение. Преимущественно сокращались отделения и персонал в регионах, где велись или происходят активные боевые действия, а значит, спрос на банковские услуги ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (IV квартал 2022 года).

По данным НБУ, наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, в Киеве и Херсонской области.

В IV квартале, несмотря на обстрелы объектов энергетики, постоянно работали более двух третей отделений банков. Финучреждения в дальнейшем возобновляли работу сети в освобожденных регионах.

Количество банкоматов уменьшилось в 2022 году. Преимущественно из-за войні произошло сокращение платежной инфраструктуры (программно-технических комплексов самообслуживания и платежных терминалов) на 16% - с 33,6 тысяч до 28,3 тысяч.

Сеть POS-терминалов за 2022 год сократилась с 439 тысяч до 368 тысяч.

Количество активных платежных карт за год осталось неизменным - 46,3 млн.