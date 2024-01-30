Українські банки планують знизити ставки за депозитами населення, - опитування НБУ

Середня вартість фондування в цілому, за оцінками банків, знижується два квартали поспіль. Майже дві третини респондентів повідомили, що вартість коштів бізнесу зменшилася. Водночас ціна депозитів населення та оптових залучень помітно не змінилася впродовж IV кварталу.

Банки повідомили, що обсяги зобов’язань упродовж ІV кварталу в цілому зросли. Більшість фінустанов спостерігали зростання обсягів коштів як домогосподарств, так і корпорацій.

За даними опитування, у І кварталі 2024 року банки в цілому не очікують змін обсягу коштів клієнтів.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 15 грудня 2023 року до 12 січня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.