Що буде зі ставками за кредитами та депозитами у 2024 році: прогноз НБУ

Ставки за банківськими кредитами в Україні у 2024 році можуть знизитися після зниження облікової ставки НБУ у грудні. Натомість ставки за депозитами, скоріше за все, суттєво не зміняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Ми не очікуємо суттєвого зниження ставок за депозитами, особливо за строковими депозитами в гривні, зважаючи на якраз ті стимули, які ми надаємо банкам за допомогою нашого допоміжного інструменту - тримісячних депозитних сертифікатів", - сказав він.

Ніколайчук пояснив, що в ситуації з кредитами ставки залежать переважно від критерію ризикованості позичальників, водночас у корпоративному секторі ситуація з кредитоспроможністю позичальників покращується, судячи з динаміки непрацюючих кредитів та ефективності держпрограм кредитування.

Заступник голови НБУ висловив сподівання, що зниження кредитних ставок відбудеться завдяки зменшенню премії за ризик.

"Національний банк разом із партнерами розробляє стратегію розвитку кредитування, значна частина заходів якої має бути націлена на те, щоб цю премію за ризик у кредитних ставках, особливо для корпоративного сектору, суттєво зменшити. Це наше пріоритетне середньострокове завдання", - додав Ніколайчук.

Ставки за кредитами та депозитами

Нагадаємо, НБУ з 15 грудня 2023 року знизив облікову ставку, а разом з нею і ставку за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт до 15%. На 1 в. п. знизилися також інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами - до 19%, а ставка за кредитами рефінансування - до 21%.

Таким чином, банки можуть розміщувати в НБУ кошти, які вони залучають від населення на строкові депозити, під 19% річних.

Водночас, за даними НБУ, у грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%.

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2023 року у національній валюті становили 33,7% річних. За рік ставки зросли на 4,3 в.п.