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Українські артилеристи знищили скупчення піхоти росіян в районі Бахмута (відео)

Фото: ЗСУ знищили скупчення ворожої піхоти на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили скупчення ворожої піхоти на Бахмутському напрямку. Росіяни намагалися сховатися в розбитих будівлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ї ОШБ.

"Здійснюємо удари по скупченню живої сили ворога під час пересування", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, росіяни намагались сховатися у напіврозбитих будівлях, але артилерійський снаряд дістав їх і там. 
 

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

Як розповів генерал Олександр Сирський, окупанти не залишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей і наполегливо готуються взяти реванш і перехопити оперативну ініціативу.  Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції.

Як уточнив спікер Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, просунувшись на південь від звільненого Роботиного Запорізької області.

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Донецька областьБахмут