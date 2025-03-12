Українські артилеристи знищили російську пускову установку ЗРК С-400 (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 889 тисяч окупантів.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1430 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, 111 дронів та іншу техніку ворога.

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