Українські артилеристи знищили російську гармату МТ-12 під Вовчанськом (відео)

Артилеристи бригади "Гарт" знищили ворожу гармату МТ-12 під Вовчанськом Харківської області. Було ліквідовано 11 окупантів, ще 19 - поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Як повідомили військові, артилерія бригади "Гарт" під час чергового відпрацювання по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку знищила гармату МТ-12, точку злету безпілотних літальних апаратів противника, вогневу позицію 120-мм міномету. Також було завдано ударів по місцях зосередження особового складу. Підтверджено знищення 11 окупантів, ще 19 - поранено.

