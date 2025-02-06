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Українські артилеристи знищили російську гармату МТ-12 під Вовчанськом (відео)

Вовчанськ, Харківська область, Четвер 06 лютого 2025 18:51
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Українські артилеристи знищили російську гармату МТ-12 під Вовчанськом (відео) Фото: українські артилеристи знищили російську гармату МТ-12 під Вовчанськом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Артилеристи бригади "Гарт" знищили ворожу гармату МТ-12 під Вовчанськом Харківської області. Було ліквідовано 11 окупантів, ще 19 - поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Як повідомили військові, артилерія бригади "Гарт" під час чергового відпрацювання по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку знищила гармату МТ-12, точку злету безпілотних літальних апаратів противника, вогневу позицію 120-мм міномету.

Також було завдано ударів по місцях зосередження особового складу. Підтверджено знищення 11 окупантів, ще 19 - поранено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі перевищують 845 тисяч окупантів.

Зокрема, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1240 російських терористів, а також знищили 18 танків, 16 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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Вовчанськ Харків Війна в Україні
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