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Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку МТ-12 под Волчанском (видео)

Волчанск, Харьковская область, Четверг 06 февраля 2025 18:51
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Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку МТ-12 под Волчанском (видео) Фото: украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку МТ-12 под Волчанском (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Артиллеристы бригады "Гарт" уничтожили вражескую пушку МТ-12 под Волчанском Харьковской области. Было ликвидировано 11 оккупантов, еще 19 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-тактической группировки "Харьков".

Как сообщили военные, артиллерия бригады "Гарт" во время очередной отработки по вражеским позициям на Волчанском направлении уничтожила пушку МТ-12, точку взлета беспилотных летательных аппаратов противника, огневую позицию 120-мм миномета.

Также были нанесены удары по местам сосредоточения личного состава. Подтверждено уничтожение 11 оккупантов, еще 19 - ранены.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны потери России в живой силе превышают 845 тысяч оккупантов.

В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1240 российских террористов, а также уничтожили 18 танков, 16 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем и другую технику врага.

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