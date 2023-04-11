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Украинские артиллеристы уничтожили два танка россиян под Лиманом (видео)

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Вторник 11 апреля 2023 21:04
Украинские артиллеристы уничтожили два танка россиян под Лиманом (видео) Иллюстративное фото: украинские артиллеристы уничтожили два танка россиян под Лиманом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные при помощи артиллерии уничтожили два танка оккупантов, которые пытались атаковать под Лиманом Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 43 отдельную артиллерийскую бригаду в Facebook.

"43 ОАБр "минуснула" два российских танка, которые пытались атаковать украинские позиции под Лиманом", - сказано в сообщении бригады.

Там уточнили, что атаковали вражескую технику при помощи самоходных артиллерийских установок PzH 2000, которые Украине передала Германия.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области украинские защитники сбили вражеский беспилотник.

Также мы писали, что ВСУ сегодня, 11 апреля, уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы россиян.

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