ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські артилеристи показали, як навчають "літати" російських окупантів

Новость на русском →
П'ятниця 02 червня 2023 16:45
Українські артилеристи показали, як навчають "літати" російських окупантів Фото: військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 2 червня, українські військові показали відео обстрілу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

На опублікованих кадрах видно, як українські артилеристи з 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців влучним пострілом вціляють у позицію окупантів. Від цього деякі з них відлітають у повітря.

"Ми не знаємо "хто" і "як" навчає російських пілотів літати. А от російську піхоту літати навчає наша артилерія. Дійсно - вищий пілотаж", - сказано в повідомлення.

Відео 18+

Ситуація на фронті

Російські окупанти не залишають спроб повного захоплення Донецької та Луганської областей. Зокрема, за добу українські сили оборони відбили 25 ворожих атак. На Бахмутському напрямку ворог підключав авіацію для завдання ударів. Також бив з авіації Авдіївкою.

Атака на Україну 2 червня

Російські війська не припиняють завдавати масованих ракетних ударів по Києву. Ніч на 2 червня не стала винятком. Біля Києва вдалося збити близько 30 цілей. Атака була комбінованою - були пуски ракет з Каспію та БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області