Українські артилеристи показали, як навчають "літати" російських окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

На опублікованих кадрах видно, як українські артилеристи з 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців влучним пострілом вціляють у позицію окупантів. Від цього деякі з них відлітають у повітря.

"Ми не знаємо "хто" і "як" навчає російських пілотів літати. А от російську піхоту літати навчає наша артилерія. Дійсно - вищий пілотаж", - сказано в повідомлення.

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Ситуація на фронті

Російські окупанти не залишають спроб повного захоплення Донецької та Луганської областей. Зокрема, за добу українські сили оборони відбили 25 ворожих атак. На Бахмутському напрямку ворог підключав авіацію для завдання ударів. Також бив з авіації Авдіївкою.

Атака на Україну 2 червня

Російські війська не припиняють завдавати масованих ракетних ударів по Києву. Ніч на 2 червня не стала винятком. Біля Києва вдалося збити близько 30 цілей. Атака була комбінованою - були пуски ракет з Каспію та БПЛА.