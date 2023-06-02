Украинские артиллеристы показали, как учат "летать" российских оккупантов
Сегодня, 2 июня, украинские военные показали видео обстрел российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".
На опубликованных кадрах видно, как украинские артиллеристы из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев точным выстрелом попадают в позицию оккупантов. От этого некоторые из них улетают в воздух.
"Мы не знаем "кто" и "как" учит российских пилотов летать. А вот российскую пехоту летать учит наша артиллерия. Действительно – высший пилотаж", - сказано в сообщении.
Видео 18+
Ситуация на фронте
Российские оккупанты не оставляют попыток полного захвата Донецкой и Луганской областей. В частности, за сутки украинские силы обороны отразили 25 вражеских атак. На Бахмутском направлении враг подключал авиацию для нанесения ударов. Также бил из авиации Авдеевкой.
Атака на Украину 2 июня
Российские войска не прекращают наносить массированные ракетные удары по Киеву. Ночь на 2 июня не стала исключением. У Киева удалось сбить около 30 целей. Атака была комбинированной – были пуски ракет из Каспия и БПЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.