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Украинские артиллеристы показали, как учат "летать" российских оккупантов

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Пятница 02 июня 2023 16:45
Украинские артиллеристы показали, как учат "летать" российских оккупантов Фото: военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 2 июня, украинские военные показали видео обстрел российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

На опубликованных кадрах видно, как украинские артиллеристы из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев точным выстрелом попадают в позицию оккупантов. От этого некоторые из них улетают в воздух.

"Мы не знаем "кто" и "как" учит российских пилотов летать. А вот российскую пехоту летать учит наша артиллерия. Действительно – высший пилотаж", - сказано в сообщении.

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Ситуация на фронте

Российские оккупанты не оставляют попыток полного захвата Донецкой и Луганской областей. В частности, за сутки украинские силы обороны отразили 25 вражеских атак. На Бахмутском направлении враг подключал авиацию для нанесения ударов. Также бил из авиации Авдеевкой.

Атака на Украину 2 июня

Российские войска не прекращают наносить массированные ракетные удары по Киеву. Ночь на 2 июня не стала исключением. У Киева удалось сбить около 30 целей. Атака была комбинированной – были пуски ракет из Каспия и БПЛА.

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