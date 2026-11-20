Українські АЕС вимушено зменшили потужність через масштабну російську атаку по Україні у п'ятницю, 20 листопада.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час брифінгу.
"Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики - електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж", - розповів він.
За словами Некрасова, станом на ранок світло відсутнє у частини споживачів у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.
"Для стабілізації роботи енергосистеми у м. Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначив заступник міністра.
Він повідомив, що енергетики вже розпочали відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.
Водночас їх сповільнюють постійні повітряні тривоги, оскільки російські окупанти повторно б'ють по відновлених об’єктах.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 20 листопада, Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема балістичними. Сили ППО збили 462 повітряні цілі ворога.
Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних дронів противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.