"Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики - електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж", - розповів він.

За словами Некрасова, станом на ранок світло відсутнє у частини споживачів у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

"Для стабілізації роботи енергосистеми у м. Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначив заступник міністра.

Він повідомив, що енергетики вже розпочали відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

Водночас їх сповільнюють постійні повітряні тривоги, оскільки російські окупанти повторно б'ють по відновлених об’єктах.