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Українське радіо у Херсоні повідомлятиме про повітряні тривоги: як знайти

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Київ, П'ятниця 11 листопада 2022 22:51
Українське радіо у Херсоні повідомлятиме про повітряні тривоги: як знайти Фото: повітряні тривоги у Херсоні оголошуватиме Українське радіо (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

У деокупованому Херсоні Українське радіо повідомлятиме про початок та скасування повітряних тривог у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Радіостанція в Херсонській області мовить на хвилях 92 МГц (FM) та на середніх – 1278 кГц (AM). На півночі регіону в Нововоронцовці, Давидовому Броді, Великій Олександрівці та Великій Лепесі почути Українське радіо та дізнатися про повітряні тривоги можна на частоті 103 МГц (FM).

Нагадаємо, що українські військові вже зайшли до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.

Тим часом, українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування покинуло в Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, будуть знищені.

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