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Українське МЗС закликало Сербію не дозволяти мовлення RT

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Сербія, Понеділок 14 листопада 2022 21:54
Українське МЗС закликало Сербію не дозволяти мовлення RT Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (slovoidilo.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Зарубіжні засоби масової інформації сьогодні, 14 листопада, поширили інформацію, що уряд Сербії припускає можливість розглянути надання дозволу на мовлення російській медіа-компанії Russia Today. Україна виступає проти такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

МЗС України закликало уряд Сербії не ухвалювати таке рішення, оскільки надання дозволу на мовлення цій пропагандистській компанії РФ не відповідатиме курсу Сербії як країни, що прагне здобути членство в ЄС.

"Нагадаю, що в ефірах компанії регулярно виправдовується агресія проти України і лунають заклики до геноциду українців. RT не має нічого спільного зі свободою слова і журналістикою. Пропаганда і дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству", - резюмує Ніколенко.

Він також додав, що сербський уряд також має усвідомлювати: у будь-який момент компанія RT може почати розхитувати ситуацію уже в самій Сербії.

Нещодавно Федеральний уряд Німеччини вимагав від президента Сербії Олександра Вучича визначитися між курсом на вступ до ЄС та відносинами з Росією.

Нагадаємо, що Україна може стати першим у світі ініціатором цифрових дипломатичних відносин.

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