Українське МЗС закликало Сербію не дозволяти мовлення RT

Зарубіжні засоби масової інформації сьогодні, 14 листопада, поширили інформацію, що уряд Сербії припускає можливість розглянути надання дозволу на мовлення російській медіа-компанії Russia Today. Україна виступає проти такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка .

МЗС України закликало уряд Сербії не ухвалювати таке рішення, оскільки надання дозволу на мовлення цій пропагандистській компанії РФ не відповідатиме курсу Сербії як країни, що прагне здобути членство в ЄС.

"Нагадаю, що в ефірах компанії регулярно виправдовується агресія проти України і лунають заклики до геноциду українців. RT не має нічого спільного зі свободою слова і журналістикою. Пропаганда і дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству", - резюмує Ніколенко.

Він також додав, що сербський уряд також має усвідомлювати: у будь-який момент компанія RT може почати розхитувати ситуацію уже в самій Сербії.