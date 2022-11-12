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Євросоюз посилить санкції проти Ірану, - Шольц

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Субота 12 листопада 2022 15:30
Євросоюз посилить санкції проти Ірану, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз найближчим часом посилить санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів опозиціонерів.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kanzler kompakt.

"За цю жорстокість і зневагу до людського життя одних лише слів недостатньо. Ось чому ми вживаємо заходів. Євросоюз уже ввів кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", – заявив канцлер.

За його словами, Берлін також підтримує зусилля щодо збирання доказів, щоб винних можна було притягнути до відповідальності. Іран є членом ООН і зобов'язався підтримувати та захищати права людини, це мірило, яким світ оцінює дії іранського керівництва.

"Іранський уряд несе відповідальність за нинішній спалах насильства", - наголосив Шольц.

Як повідомлялося, через смерть Махси Аміні, яку затримала "поліція моралі", дедалі більше людей виходять на вулиці у містах Ірану. Вже відомо про понад 300 убитих, понад 14 тисяч заарештованих і десятки смертних вироків за участь у протестах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія передала Ірану готівку та захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на дрони, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.

Тегеран, зі свого боку, неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії, але пізніше визнав, що постачав їх нібито перед початком повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої країни.

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