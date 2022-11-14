Украинский МИД призвал Сербию не разрешать вещание RT
Зарубежные средства массовой информации сегодня, 14 ноября, распространили информацию, что правительство Сербии предполагает возможность рассмотреть разрешение на вещание российской медиа-компании Russia Today. Украина выступает против такого решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.
МИД Украины призвал правительство Сербии не принимать такое решение, поскольку предоставление разрешения на вещание этой пропагандистской компании РФ не будет соответствовать курсу Сербии как страны, стремящейся к членству в ЕС.
"Напомню, что в эфирах компании регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев. RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и дезинформация, которые распространяет этот канал, не пойдут на пользу сербскому обществу", - резюмирует Николенко.
Он также добавил, что сербское правительство должно осознавать: в любой момент компания RT может начать расшатывать ситуацию уже в самой Сербии.
Недавно Федеральное правительство Германии потребовало от президента Сербии Александра Вучича определиться между курсом на вступление в ЕС и отношениями с Россией.
Напомним, Украина может стать первым в мире инициатором цифровых дипломатических отношений.
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