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Українська зв'язка вивела "Шахтар" вперед у протистоянні з "Антверпеном": відео

Фото: Микола Матвієнко завжди небезпечний під час стандартів (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" відкрив рахунок у передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 проти бельгійського "Антверпена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Гірники" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Це створило передумови для швидкого забитого м'яча. Допоміг стандарт – Зубков із лівого флангу виконав навіс зі штрафного, а Матвієнко на межі воротарського в падінні головою відправив м'яч у сітку.

Відео гола Матвієнка:

 

 

 

До слова, раніше "Шахтар" U-19 здолав однолітків із "Антверпена" в Юнацькій лізі УЄФА.

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