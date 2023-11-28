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Украинская связка вывела "Шахтер" вперед в противостоянии с "Антверпеном": видео

Фото: Николай Матвиенко всегда опасен во время стандартов (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" открыл счет в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против бельгийского "Антверпена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Горняки" завладели инициативой с первых минут. Это создало предпосылки для быстрого забитого мяча. Помог стандарт – Зубков с левого фланга исполнил навес со штрафного, а Матвиенко на грани вратарской в падении головой отправил мяч в сетку.

Видео гола Матвиенко:

 

 

 

 

К слову, ранее "Шахтер" U-19 одолел сверстников из "Антверпена" в Юношеской лиге УЕФА.

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