Украинская связка вывела "Шахтер" вперед в противостоянии с "Антверпеном": видео

Донецкий "Шахтер" открыл счет в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против бельгийского "Антверпена".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
"Горняки" завладели инициативой с первых минут. Это создало предпосылки для быстрого забитого мяча. Помог стандарт – Зубков с левого фланга исполнил навес со штрафного, а Матвиенко на грани вратарской в падении головой отправил мяч в сетку.
Видео гола Матвиенко:
К слову, ранее "Шахтер" U-19 одолел сверстников из "Антверпена" в Юношеской лиге УЕФА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.