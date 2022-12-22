Українська влада пообіцяла МВФ прозорий конкурс до наглядової ради "Нафтогазу"

"Ми підтверджуємо нашу тверду впевненість у важливості надійного корпоративного управління на державних підприємствах", - йдеться в листі.

Згідно з документом, буде забезпечене, щоб державні підприємства працювали незалежно від уряду, у тому числі шляхом збереження більшості незалежних членів у їхніх наглядових радах

"Ми зобов'язуємося до кінця січня 2023 року призначити та привести у повністю робочий стан наглядову раду НАК "Нафтогаз" на основі прозорих і конкурентних процедур відбору", - зазначається в документі.

Крім того, українське керівництво обіцяє "утриматися від будь-яких рішень, які підриватимуть систему корпоративного управління, а також управління на ключових державних підприємствах, у тому числі в енергетичному секторі".

Меморандум з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.