Українська вітроенергетична асоціація наполягає на розширенні пільг для ввезення вітростанцій

Представники Української вітроенергетичної асоціації наполягають на розширенні тимчасових податкових пільг на ввіз енергетичного обладнання для будівництва вітрових електростанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook організації.
Група народних депутатів Верховної Ради зареєструвала законопроєкт №11455 і пропонує доповнити ст. 936 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України кодом #УКТЗЕД 8502 31 00 00, що використовується для ввезення комплектного обладнання для побудови вітроелектростанцій великої та малої потужності.
Тому, УВЕА закликає парламент України найближчим часом розглянути і прийняти в цілому законопроєкт №11455. На думку представників асоціації, це допоможе пришвидшити ввезення в Україну вітроенергетичного обладнання і прискорити будівництво нових вітрових електростанцій. Вітроустановки певною мірою можуть компенсувати наявні втрати генерації в енергосистемі, а також сприятимуть децентралізації енергетики в країні.
Крім того, цей крок підвищить репутацію України в очах міжнародних інвесторів, оскільки продемонструє її готовність розвивати відновлювальну енергетику і підтримувати "зелений" перехід.
УВЕА ініціювала відповідне офіційне звернення до відповідальних парламентських комітетів і надішле його найближчим часом.
Як повідомлялося раніше, 16 липня Рада проголосувала за законопроєкти № 3853-IX та 3854-IX, що передбачають запровадження короткострокових стимулюючих митних пільг для ввезення в Україну енергетичного обладнання. Однак, парламент не надав податкових стимулів вітровій генерації. Українська вітроенергетична асоціація вважає, що це може спричинити негативні наслідки для енергетичної системи України.
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