Українська вітроенергетична асоціація наполягає на розширенні пільг для ввезення вітростанцій

Група народних депутатів Верховної Ради зареєструвала законопроєкт №11455 і пропонує доповнити ст. 936 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України кодом #УКТЗЕД 8502 31 00 00, що використовується для ввезення комплектного обладнання для побудови вітроелектростанцій великої та малої потужності.



Тому, УВЕА закликає парламент України найближчим часом розглянути і прийняти в цілому законопроєкт №11455. На думку представників асоціації, це допоможе пришвидшити ввезення в Україну вітроенергетичного обладнання і прискорити будівництво нових вітрових електростанцій. Вітроустановки певною мірою можуть компенсувати наявні втрати генерації в енергосистемі, а також сприятимуть децентралізації енергетики в країні.



Крім того, цей крок підвищить репутацію України в очах міжнародних інвесторів, оскільки продемонструє її готовність розвивати відновлювальну енергетику і підтримувати "зелений" перехід.



УВЕА ініціювала відповідне офіційне звернення до відповідальних парламентських комітетів і надішле його найближчим часом.



Як повідомлялося раніше, 16 липня Рада проголосувала за законопроєкти № 3853-IX та 3854-IX, що передбачають запровадження короткострокових стимулюючих митних пільг для ввезення в Україну енергетичного обладнання. Однак, парламент не надав податкових стимулів вітровій генерації. Українська вітроенергетична асоціація вважає, що це може спричинити негативні наслідки для енергетичної системи України.