Украинская ветроэнергетическая ассоциация настаивает на расширении льгот по ввозу ветростанций

Группа народных депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект №11455 и предлагает дополнить ст. 936 Заключительных и переходных положений Таможенного кодекса Украины кодом #УКТВЭД 8502 31 00 00, что используется для ввоза комплектного оборудования для построения ветроэлектростанций большой и малой мощности.



Поэтому УВЕА призывает парламент Украины в ближайшее время рассмотреть и принять в целом законопроект №11455. По мнению представителей ассоциации, это поможет ускорить ввоз в Украину ветроэнергетического оборудования и ускорить строительство новых ветровых электростанций. Ветроустановки в определенной степени могут компенсировать существующие потери генерации в энергосистеме, а также будут способствовать децентрализации энергетики в стране.



Кроме того, этот шаг повысит репутацию Украины в глазах международных инвесторов, поскольку продемонстрирует ее готовность развивать возобновляемую энергетику и поддерживать "зеленый" переход.



УВЕА инициировала соответствующее официальное обращение в ответственные парламентские комитеты и пришлет его в ближайшее время.



Как сообщалось ранее, 16 июля Рада проголосовала за законопроекты №3853-IX и 3854-IX, предусматривающие введение краткосрочных стимулирующих таможенных льгот для ввоза в Украину энергетического оборудования. Однако парламент не предоставил налоговых стимулов ветровой генерации. Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что это может повлечь негативные последствия для энергетической системы Украины.