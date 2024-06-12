Українська трубна галузь виступила проти імпорту 80% електроенергії

Він звернув увагу на те, що наразі потужності для імпорту електроенергії в Україну обмежені: перетин складає усього 1,7 ГВт, а потреба в електроенергії лише тільки гірничо-металургійного комплексу значно перевищує можливості перетину. Тобто, імпортної електроенергії не вистачить для закриття потреб усієї української промисловості.

"Імперативне зобов’язання купляти 80% електроенергії по імпорту призведе до різкого зростання цін на перетин та на електроенергію. А це, у свою чергу, призведе до зростання витрат та собівартості української промислової продукції", – переконаний гендиректор "Укртрубопрому".

При цьому він підкреслив, що сьогодні українські трубні заводи конкурують із китайськими виробниками, які отримують субсидії від держави.

"Тому таке зобов’язання щодо імпорту електроенергії вдарить по конкурентоздатності вітчизняної трубної продукції", – каже Польський.