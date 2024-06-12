Українська трубна галузь виступила проти імпорту 80% електроенергії

Українська трубна галузь виступає категорично проти зобов’язання для підприємств імпортувати 80% від свого споживання електроенергії, адже для підприємств це означає втрату конкурентоздатності.
Про це заявив генеральний директор об’єднання підприємств "Укртрубопром" Георгій Польський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
Він звернув увагу на те, що наразі потужності для імпорту електроенергії в Україну обмежені: перетин складає усього 1,7 ГВт, а потреба в електроенергії лише тільки гірничо-металургійного комплексу значно перевищує можливості перетину. Тобто, імпортної електроенергії не вистачить для закриття потреб усієї української промисловості.
"Імперативне зобов’язання купляти 80% електроенергії по імпорту призведе до різкого зростання цін на перетин та на електроенергію. А це, у свою чергу, призведе до зростання витрат та собівартості української промислової продукції", – переконаний гендиректор "Укртрубопрому".
При цьому він підкреслив, що сьогодні українські трубні заводи конкурують із китайськими виробниками, які отримують субсидії від держави.
"Тому таке зобов’язання щодо імпорту електроенергії вдарить по конкурентоздатності вітчизняної трубної продукції", – каже Польський.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.
Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% - більше імпортувати в України немає змоги.
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