Он обратил внимание на то, что в настоящее время мощности для импорта электроэнергии в Украину ограничены: сечение составляет всего 1,7 ГВт, а потребность в электроэнергии только горно-металлургического комплекса значительно превышает возможности пересечения. То есть импортной электроэнергии не хватит для закрытия потребностей всей украинской промышленности.

"Императивное обязательство покупать 80% электроэнергии по импорту приведет к резкому росту цен на пересечение и электроэнергию. А это, в свою очередь, приведет к росту затрат и себестоимости украинской промышленной продукции", - убежден гендиректор "Укртрубопрома".

При этом он подчеркнул, что сегодня украинские трубные заводы конкурируют с китайскими производителями, получающими субсидии от государства.

"Поэтому такое обязательство по импорту электроэнергии ударит по конкурентоспособности отечественной трубной продукции", – говорит Польский.