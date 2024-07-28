Українська тенісистка відмовилася від виступів на Олімпійських іграх

27-річна українка вирішила не виступати на літніх Іграх. Інформація про її зняття з'явилася в розкладі Олімпіади.

Калініна в першому раунді тенісного турніру повинна була зустрітися з нідерландкою Аранчою Рус. Матч був запланований на 27 липня, але через дощ поєдинок перенесли. Вийти на корт суперниці повинні були в неділю, 28 липня.

Олімпіада-2024 могла стати дебютною в кар'єрі Калініної. Українська тенісистка готувалася до Ігор на ґрунтовому турніру в Празі. Там вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася польці Магдалені Френх.

Кольори України в тенісі тепер захищатимуть п'ятеро спортсменок. Марта Костюк, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна змагатимуться в одиночному розряді, а сестри Людмила та Надія Кіченок – у парному. Костюк і Ястремська також зіграють в дуеті.