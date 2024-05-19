Українська тенісистка перемогою над угоркою пробилася на Олімпіаду в Парижі

Українка Маргарита Песоцька здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у настільному тенісі. Путівку українці принесла перемога над угоркою Георгіною Поту на Європейському олімпійському відборі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет .

Раніше путівку на Олімпіаду в Парижі завоював інший українець - Ярослав Жмуденко.

"У Сараєво завершився Європейський олімпійський відбір з настільного тенісу. У поєдинку за останню пʼяту ліцензію українка здолала угорку Георгіну Поту (4:3) і здобула перепустку на треті для себе Олімпійські ігри", - розповіли в НОК.

Олімпіада в Парижі

Літні Олімпійські ігри 2024 року відбудуться в Парижі, Франція, з 26 липня по 11 серпня. Це буде третя Олімпіада, яку приймає Париж, після Ігор 1900 та 1924 років.

Особливістю Олімпіади 2024 року стане введення нових видів спорту, таких як брейк-данс, а також повернення скейтбордингу, серфінгу і спортивного скелелазіння, які дебютували на Іграх 2020 року в Токіо.

Участь у цьогорічній Олімпіаді зможуть взяти російські та білоруські спортсмени, але у нейтральному статусі. Їх будуть перевіряти на можливу підтримку війни в Україні. Зокрема, Міжнародна федерація каное дискваліфікувала з олімпійського відбору нейтрального спортсмена з паспортом РФ Міхаїла Павлова.

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