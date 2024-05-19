ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська тенісистка перемогою над угоркою пробилася на Олімпіаду в Парижі

Сараєво, Неділя 19 травня 2024 22:48
UA EN RU
Українська тенісистка перемогою над угоркою пробилася на Олімпіаду в Парижі Фото: Маргарита Песоцька (facebook.com/UTTFofficial)
Автор: Дмитро Левицький

Українка Маргарита Песоцька здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у настільному тенісі. Путівку українці принесла перемога над угоркою Георгіною Поту на Європейському олімпійському відборі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет.

"У Сараєво завершився Європейський олімпійський відбір з настільного тенісу. У поєдинку за останню пʼяту ліцензію українка здолала угорку Георгіну Поту (4:3) і здобула перепустку на треті для себе Олімпійські ігри", - розповіли в НОК.

Раніше путівку на Олімпіаду в Парижі завоював інший українець - Ярослав Жмуденко.

На зображенні може бути: 1 особа, гра в теніс та текст «EXPIENCE EX QIENCE A GRANG LEGACY WELCOME TΣ ABLE ABLETENNIS- TENNIS SINGAPORE SPOI -17MAR2 17MAR2024 2024 MAR TABLE TENNIS MaprapиTa necoubKa 3Ao6yлa m.ueH3ию Ha Oл.Mπ.cbKί иrpи y 4acTилbHomy TeHici UKRAINE UKRA INE»

Олімпіада в Парижі

Літні Олімпійські ігри 2024 року відбудуться в Парижі, Франція, з 26 липня по 11 серпня. Це буде третя Олімпіада, яку приймає Париж, після Ігор 1900 та 1924 років.

Особливістю Олімпіади 2024 року стане введення нових видів спорту, таких як брейк-данс, а також повернення скейтбордингу, серфінгу і спортивного скелелазіння, які дебютували на Іграх 2020 року в Токіо.

Участь у цьогорічній Олімпіаді зможуть взяти російські та білоруські спортсмени, але у нейтральному статусі. Їх будуть перевіряти на можливу підтримку війни в Україні. Зокрема, Міжнародна федерація каное дискваліфікувала з олімпійського відбору нейтрального спортсмена з паспортом РФ Міхаїла Павлова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Олімпіада 2024
NEWS
"Укренерго" оголосило про відключення світла 20 травня: у які години
"Укренерго" оголосило про відключення світла 20 травня: у які години
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому