Українська суддя стала головою "верховного суду "ЛНР". Їй оголосили підозру у держзраді

Навесні 2014 року діюча суддя, яка обіймала посаду голови одного з окружних адміністративних судів, перейшла на бік окупантів. Вона увійшла до складу "робочої групи із законотворчої діяльності "народної ради "ЛНР".

Розробила та передала на розгляд проєкти "кодексів" та інших "нормативних актів", які сприяли формуванню фейкової правової системи у псевдореспубліці.

"У 2018 році підозрювана призначена на посаду "голови верховного суду "ЛНР". Дотепер жінка організовує роботу судової інстанції окупаційної адміністрації РФ", - повідомили у прокуратурі.

Жінка безпосередньо займається "розглядом" справ, чим забезпечує становлення, функціонування "судової гілки влади" на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також "голова верховного суду "ЛНР" систематично дає інтерв’ю пропагандистському телеканалу псевдореспубліки. Коментує роботу місцевих "судів" та публічно підтримує окупаційну владу РФ. Їй оголосили підозри у наступних злочинах:

Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади;

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Державна зрада.

Про кого йде мова

Згідно з текстом підозри на бік окупантів перейшла колишня голова Луганського окружного адміністративного суду Тріфанова Світлана Сабіржанівна. В Україні Тріфанова працювала суддею з 2007 року.

Рішенням Вищої ради правосуддя Тріфанову звільнили з посади голови суду у березні 2017 року.