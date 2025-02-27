ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українська розвідка ще у 2021 році мала схему майбутнього нападу Росії, - Буданов

Україна, Четвер 27 лютого 2025 16:34
UA EN RU
Українська розвідка ще у 2021 році мала схему майбутнього нападу Росії, - Буданов Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українська розвідка ще восени 2021 року показувала у США схему майбутнього нападу Росії на Україну. Вже тоді були відомі напрямки та способи вторгнення.

Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"Приблизно в жовтні 2021 року було таке інтерв’ю в Сполучених Штатах, коли я показав схему - як буде, якими силами, за якими напрямками відбуватиметься напад. Це на той момент була вже оприлюднена інформація", - сказав Буданов.

За його словами, станом на 2021 рік розвідка не лише знала, а вже й оприлюднила дані про напрямки та способи російського наступу на Україну.

"Розумієте, якщо ми щось оприлюднили, значить, точно це все всюди проходило до того моменту. Нагадую ще раз: це був жовтень (інтерв'ю Буданова, в якому він розповів про майбутній наступ РФ - ред.), можна подивитися точно, тепер у відкритих джерелах є змога знайти", - підкресли начальник ГУР.

Цю заяву Буданов зробив коментуючи запитання журналістів про нещодавнє інтерв'ю генерала Сергія Наєва, в якому він заявив, що не мав інформації про повномасштабне вторгнення РФ.

Зауважимо, що раніше цього місяця той розповів, що у військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 розпочнеться наступ Росії.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ ще минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації