Украинская разведка еще в 2021 году имела схему будущего нападения России, - Буданов

Украинская разведка еще осенью 2021 года показывала в США схему будущего нападения России на Украину. Уже тогда были известны направления и способы вторжения.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу ".

"Примерно в октябре 2021 года было такое интервью в Соединенных Штатах, когда я показал схему - как будет, какими силами, по каким направлениям будет происходить нападение. Это на тот момент была уже обнародованная информация", - сказал Буданов.

По его словам, по состоянию на 2021 год разведка не только знала, но уже и обнародовала данные о направлениях и способах российского наступления на Украину.

"Понимаете, если мы что-то обнародовали, значит, точно это все везде проходило до того момента. Напоминаю еще раз: это был октябрь (интервью Буданова, в котором он рассказал о предстоящем наступлении РФ - ред.), можно посмотреть точно, теперь в открытых источниках есть возможность найти", - подчеркнули начальник ГУР.

Это заявление Буданов сделал комментируя вопрос журналистов о недавнем интервью генерала Сергея Наева, в котором он заявил, что не имел информации о полномасштабном вторжении РФ.

Заметим, что ранее в этом месяце тот рассказал, что у военных не было ни одного документа, в котором было бы написано, что 24 февраля 2022 года начнется наступление России.