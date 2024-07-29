UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська розвідка прокоментувала знищення загону "Вагнера" в Малі: продовження буде

Фото: Андрій Юсов (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України анонсувало продовження успішних дій проти російських воєнних злочинців з угрупування "Вагнера" в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Як зазначив Юсов, "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців".

"Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, продовження буде",  - сказав він.

Юсов нагадав, що "вагнерівці" розгорнули активну діяльність на африканському напрямку і не тільки.

"Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди.  І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті. А це означає, що нових замовлені і розрахунку на них як на точний інструмент вирішення проблем в регіоні буде менше", - додав він.

Ліквідація "вагнерівців" в Малі

Нагадаємо, 27 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною бойовиків "Вагнера" в африканській країні Малі.  Бій відбулися в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", а ті, які вижили в бою, потрапили в полон.

Угрупування "Вагнера" підтвердило сутичку з туарегами та частково визнало втрати.

 

Детальніше про ліквідацію "вагнерівців" читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфрикаМаліВагнерівці